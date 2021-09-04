Четыре человека погибли при выстрелах в воздух в Афганистане Фото: REUTERS

В нескольких инцидентах со стрельбой в воздух, совершенной боевиками движения «Талибан»*, четыре человека погибли и семеро пострадали.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник, инцидент произошел поздно вечером в минувшую пятницу, 3 сентября.

При этом движение «Талибан»* сообщило, что у боевиков, стрелявших в воздух в городах, нанут изымать оружие и привлекать к ответственности. Как сообщается заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб издал ряд распоряжений в отношении стреляющих в воздух.

«У каждого, кто будет стрелять в воздух в Кабуле или других городах, будет незамедлительно изъято оружие. Такие действия наносят ущерб казне, и их виновники будут привлечены к ответственности», - говорится в заявлении в Twitter-аккаунте радикального движения.

Ранее представитель «Талибан»* и очевидцы сообщили, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Талибы* заявили жителям Кабула, что стрельба, которая велась в воздух, связана с празднованием, однако представители руководства движения призвали боевиков прекратить стрельбу, пригрозив наказанием.