В Госдуме предложили увеличить размер прожиточного минимума до 25 тысяч рублей Фото: REUTERS

Размер прожиточного минимума в России нужно увеличить до 25 тысяч рублей. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

Как пояснил депутат, при увеличении размера прожиточного минимума до 50-100 тысяч рублей, можно оказать влияние на товарную массу, однако при повышении до 25 тысяч рублей не скажется на ценах, а также темпах инфляции. «Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше», - отметил политик в беседе с Ura.ru.

Арефьев добавил, что на сегодняшний день прожиточный минимум в России ниже, чем во всех европейских странах.

Напомним, прожиточный минимум в России для трудоспособного населения в следующем году поднимут до 13 026 рублей. В целом по стране прожиточный минимум составит 11 950 рублей, для пенсионеров – 10 277 рублей, для детей – 11 592 рубля