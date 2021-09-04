Число жертв праздничной стрельбы в воздух в Афганистане увеличилось до 17 Фото: REUTERS

В результате инцидентов со стрельбой в воздух, совершенной боевиками движения «Талибан»*, в Кабуле по меньшей мере 17 человек погибли, а 41 пострадал.

Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на источник в больнице скорой помощи.

Как писал сайт kp.ru, ранее представители движения «Талибан»* заявили, что у боевиков, стрелявших в воздух в городах, начнут изымать оружие, а также привлекать к ответственности. Заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб издал ряд распоряжений в отношении стреляющих в воздух, где отмечается, что подобные действия наносят ущерб казне

Незадолго до этого представитель «Талибан»* и очевидцы заявили, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению афганской провинции Панджшер. Талибы* сообщили жителям Кабула, что стрельба, которая велась в воздух, связана с празднованием, однако представители руководства движения призвали боевиков прекратить стрельбу, пригрозив наказанием.

*Запрещенная в России террористическая группировка