Агентства по здравоохранению США призвали отложить ревакцинацию от коронавируса в стране

Агентства по здравоохранению США призвали отложить ревакцинацию в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агентства по здравоохранению США призвали Белый дом приостановить ревакцинацию населения от коронавирусной инфекции.

Как передает RT высокопоставленные чиновники рекомендуют администрации президента США отложить распространение дополнительных, «бустерных» доз вакцины от COVID-19. Как считают руководители агентств здравоохранения, такой шаг может быть преждевременным, поскольку на сегодняшний день не могут одобрить повторные дозы прививок для всех видов вакцин от коронавируса.

В частности, к приостановке ревакцинации призывают представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), а также Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Как оказалось, пока официальные лица могут рекомендовать только «бустерные» дозы вакцины Pfizer.

Ведомства заявляют, что дата начала ревакцинации в США, одобренная администрацией Белого дома, является слишком ранней. В FDA и CDC считают, что им необходимо больше времени для тестов и утверждения третьей дозы прививок.

Напомним, ранее ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19 до конца сентября 2021. По словам генерального директора организации Тедрос Адханом Гебрейесус, такие меры позволят направить больше вакцины в страны с низкими доходами, и спасти больше жизней.