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Спорт4 сентября 2021 11:35

Российский чемпион Паралимпиады Сафронов ответил на отказ украинца фотографироваться вместе

Сафронов заявил, что настоящим проявлением патриотизма для спортсмена являются золотые медали
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Российский чемпион Паралимпиады Сафронов ответил на отказ украинца фотографироваться вместе

Российский чемпион Паралимпиады Сафронов ответил на отказ украинца фотографироваться вместе

Фото: Кадр видео

Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио россиянин Дмитрий Сафронов заявил, что настоящим проявлением патриотизма для спортсмена являются золотые медали, завоеванные для страны, а не отказ фотографироваться на пьедестале почета. Таким образом россиянин прокомментировал поступок украинского легкоатлета Игоря Цветова.

Напомним, Сафронов стал чемпионом Паралимпиады в беге на 200 метров в классе Т35, обновив предыдущий мировой рекорд Цветова на 0,04 секунды. Украинец занял второе место, а россиянин Артем Калашян завоевал бронзу. Когда спортсмены стали фотографироваться после вручения наград украинский спортсмен уже второй раз отказался составить им компанию.

Кадр с первого награждения

Кадр с первого награждения

Фото: YouTube

«Как отреагировал? Да никак - это его дело. У меня тогда получилась прекрасная фотография с Артемом, так что я рад, и сейчас повторили еще одну фотографию», - сказал российский спортсмен.

Сафронов рассказал, что Цветов заявил, что «это любовь к родине». «У него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями», - отметил легкоатлет.