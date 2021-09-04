Российский чемпион Паралимпиады Сафронов ответил на отказ украинца фотографироваться вместе Фото: Кадр видео

Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио россиянин Дмитрий Сафронов заявил, что настоящим проявлением патриотизма для спортсмена являются золотые медали, завоеванные для страны, а не отказ фотографироваться на пьедестале почета. Таким образом россиянин прокомментировал поступок украинского легкоатлета Игоря Цветова.

Напомним, Сафронов стал чемпионом Паралимпиады в беге на 200 метров в классе Т35, обновив предыдущий мировой рекорд Цветова на 0,04 секунды. Украинец занял второе место, а россиянин Артем Калашян завоевал бронзу. Когда спортсмены стали фотографироваться после вручения наград украинский спортсмен уже второй раз отказался составить им компанию.

Кадр с первого награждения Фото: YouTube

«Как отреагировал? Да никак - это его дело. У меня тогда получилась прекрасная фотография с Артемом, так что я рад, и сейчас повторили еще одну фотографию», - сказал российский спортсмен.

Сафронов рассказал, что Цветов заявил, что «это любовь к родине». «У него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями», - отметил легкоатлет.