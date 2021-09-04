Украинский паралимпиец Цветов вновь отказался фотографироваться с россиянами

Фото с первого награждения. Фото: YouTube

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, который занял второе место на Паралимпиаде в Токио в беге на 200 метров, снова отказался фотографироваться вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном, завоевавшими серебро и бронзу, на церемонии награждения.

Все произошло в субботу, 4 сентября, когда Сафронов стал чемпионом Паралимпиады в беге на 200 метров в классе Т35. С результатом 23,00 секунды россиянин обновил предыдущий мировой рекорд Цветова на 0,04 секунды.

Согласно принятой традиции, после церемонии награждения спортсмены встают вместе, обнимаются и делают совместные фото. Тем не менее, украинец не подошел к россиянам на пьедестале. В ходе фотографирования Калашян и Сафронов стояли обнявшись, в то время как Цветов стоял отдельно.

Напомним, это не первый раз, когда Цветов отказался фотографироваться вместе со спортсменами из России. Аналогичная ситуация произошла в минувший понедельник, 30 августа, когда украинец занял второе место на дистанции в 100 метров, Сафронов стал лидером забега, а Калашян также завоевал бронзу.

Незадолго до этого появилась информация, что Министерство обороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за ее фото, где она обнимается с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сафронов стал первым в беге на двухсотметровке. Он отобрал рекорд мира у украинца, отказавшегося от фото с россиянами

Он пробежал дистанцию за 23,00 секунды, побив рекорд украинского бегуна (подробнее)