Бывший замглавы МВД Афганистана заявил о готовности помогать талибам* на определенных условиях Фото: REUTERS

Бывший заместитель главы Министерства внутренних дел Афганистана в правительстве Ашрафа Гани, известный противник движения «Талибан»*, генерал Хошал Садат, который покинул ранее покинул республику, сообщил о своей готовности вернуться в страну и помогать талибам, захватившим власть, однако указал условия, согласно которым они должны уважать права женщин, а также национальный гимн и флаг.

«Я разговаривал с талибами. Если они будут уважать национальный гимн, национальный флаг, права женщин и неприкосновенность частной жизни людей, я вернусь в страну, заявлю о своей поддержке нового правительства и поставлю афганские ВВС и спецназ на ноги», - приводит агентство Pajhwok слова генерала.

Напомним, не так давно, 23 августа, талибы* распространили амнистию на всех чиновников предыдущего афганского правительства, в том числе на бывшего президента республики Ашрафа Гани, отметив, что они могут вернуться и жить в стране.

*Запрещенная в России террористическая организация