Число жертв "праздничной" стрельбы в Афганистане превысило 70 человек

Радикалы пообещали теперь наказывать за стрельбу в воздух Фото: REUTERS

70 человек получили ранения, в том числе смертельные, в результате беспорядочной стрельбы в воздух, которую устроили боевики радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России), сообщает информагентство The Khaama Press

Таким образом талибы* отпраздновали сообщения о взятии провинции Панджшер, которая отказалась подчиняться самопровозглашенным новым властям.

Как писал сайт kp.ru, больница скорой помощи в Кабуле подтвердила информацию о 17 погибших и 40 раненых.

После инцидента радикалы заявили, что за стрельбу в воздух будут сразу же забирать оружие. Кроме того, виновников ждет наказание, так как такие инциденты наносят ущерб казне государства, подчеркнул представитель "Талибана"*.

*Запрещенная в России террористическая группировка