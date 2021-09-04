Первый этап создания города Спутник обойдется в 100 млрд рублей

Спутник должен стать частью нового проекта по превращению Владивостока в город-миллионник Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новый город Спутник на Дальнем Востоке будет создаваться в несколько этапов, причем первый из них потребует вложения порядка 100 млрд рублей, рассказал РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Первый этап мы оцениваем в миллион квадратных метров и порядка 100 миллиардов рублей, но это достаточно грубая цифра", — заявил чиновник.

По словам министра, соглашение о возведении города предусматривает долгосрочный план на 2,8 млн квадратных метров, который планируется реализовывать по частям.

Ранее сайт kp.ru писал, что город Спутник появится в 30 километрах от Владивостока. Соответствующее соглашение власти Приморского края подписали на полях Восточного экономического форума 3 сентября.

На первом этапе Спутник будет насчитывать около 50 тысяч жителей, а в дальнейшем это число вырастет в несколько раз.