Талибан* применил слезоточивый газ против женщин, вышедших на акцию протеста Фото: REUTERS

В субботу, 4 сентября, талибы* преминули слезоточивый газ против группы женщин, которая попыталась провести в Кабуле акцию протеста, выступая против ущемления их прав движением «Талибан»*.

Как передает местный телеканал Tolo News, женщины пытались пройти к президентскому дворцу, когда боевики использовали слезоточивый газ.

«Согласно источникам талибов, это умышленная попытка создать проблемы. Под прикрытием этого некоторые люди хотят искать убежища в США или Европе. Они даже не представляют 0,1% Афганистана», - заявил проталибский ресурс AfghanUrdu .

Женщины в афганской столице уже не первый раз пытаются провести акцию с требованиями защиты своих прав и представительства в новом правительстве Афганистана. В минувшую пятницу они также попытались организовать протест, призывая «Талибан»* утвердить их право на участие в политической жизни, однако председатель движения Забихулла Муджахид сообщил, что женщины не будут занимать министерские посты в новом правительстве. Как сообщилось, они смогут работать в министерствах, а также в полиции и судебной системе, однако только в качестве помощниц.

*Запрещенная в России террористическая группировка