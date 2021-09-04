Президент РАН рассказал о пользе конопли для экономики России

Конопля - полезная сельхозкультура Фото: Shutterstock

России следует выращивать коноплю, чтобы добиться углеродной нейтральности и избежать трансграничного углеродного налога, предложил президент Российской академии наук Александр Сергеев в интервью РИА Новости.

По его словам, конопля "на гектар посадок депонирует углерод лучше, чем хороший лиственный лес". Это поможет снизить уровень выбросов парниковых газов, уверен ученый.

"Она может спасти нас от уплаты трансграничного углеродного налога, - констатировал ученый. - А заодно восстановит наше присутствие на рынке технических волокон".

Сергеев обратил внимание, что во многих странах выращивание конопли легализовано. В частности, на основе растения создают противорвотные препараты, которые позволяют больным легче переносить химиотерапию.

Ранее сайт kp.ru писал, что минэкономразвития РФ подготовило четыре сценария стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Согласно базовому сценарию министерства, объем выбросов парниковых газов не только не уменьшится, но даже и увеличится до 2,29 млрд тонн СО2 к 2050 году.