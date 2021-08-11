В Госдуме хотят поднять минимальную зарплату россиян до 20 тысяч рублей: почему это невозможно

Повышение МРОТ для россиян так и останется мечтой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летит Змей Горыныч и вопит: «Социальная справедливость! Высокие зарплаты! Достойные пенсии!» «Чего это с ним?» - спрашивает Баба-яга Кощея Бессмертного. «Не волнуйся, опять депутатов наелся», - объясняет Кощей.

Помните такой анекдот из девяностых? Сейчас его стоило бы переделать: не обычных депутатов наелся Горыныч, а предвыборных.

А теперь - новость, не имеющая никакого отношения к вышесказанному (все совпадения случайны). Депутаты Госдумы подготовили законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 000 рублей. Сейчас минималка по России составляет 12 792 рубля. Разные регионы имеют право устанавливать свой размер, но не ниже федерального. В большинстве регионов это 13-14 тысяч рублей, в Москве - 20 589 рублей, в Питере - 19 190 рублей.

Таким образом, депутаты предлагают поднять минималку разом на 56%. Законопроект могут рассмотреть уже осенью, после сентябрьских выборов. Есть ли шанс, что его примут?

- У нас ряд социальных выплат привязан к минимальному размеру оплаты труда. Зарплаты бюджетников напрямую от МРОТ не зависят, но для них это тоже некий ориентир. Поэтому для государства МРОТ имеет важное значение и иногда мы видим болезненную реакцию, когда предлагается значительное увеличение минимального размера оплаты труда, - говорит Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Если повысить минималку, пособия точно придется увеличивать, а может, и зарплаты бюджетников тоже. Авторы законопроекта уже подсчитали, что увеличение МРОТ до 20 тысяч обойдется бюджету в 1,2 трлн рублей. Взять эти деньги депутаты предлагают в Фонде национального благосостояния, где сейчас лежат 13,5 трлн рублей.

- Минимальный размер оплаты труда можно значительно повысить, - согласен Игорь Николаев. - Но надо быть реалистами. Я думаю, «золотая середина» находится как раз между нынешним размером МРОТ и предлагаемой суммой в 20 тысяч рублей. То есть минимальный размер оплаты труда должен быть равен примерно 16-17 тысяч рублей.

Но поднять МРОТ в следующем году ни до 20, ни даже до 16 тысяч вряд ли получится. Дело в том, что в нынешнем году в России изменился порядок расчета «минималки». Если раньше она была привязана к потребительской корзине, то теперь должна составлять 42% от медианной зарплаты по стране. Медианная зарплата - это такая сумма, при которой ровно половина населения получает больше, вторая половина – меньше. По данным Росстата, медианная зарплата в России - 32 422 рубля. А 42% от этой суммы - 13 617 рублей. Поэтому, скорее всего, осенью правительство попросит депутатов соблюдать действующий закон и утвердить МРОТ в 13 617 рублей.

- Это правильно, что МРОТ привязали к медианной зарплате. Такой подход давно используют в развитых странах, - говорит Игорь Николаев. - Другой вопрос, что 42% - это мало. В развитых странах МРОТ составляет 50-60 процентов от медианной зарплаты.

А КАК У НИХ?

Минимальная минималка

В переводе на доллары российская минималка составляет $172. Мы решили сравнить минимальный размер оплаты труда в России и в других странах. Понятно, что сопоставлять наш МРОТ с японским, американским или афганским некорректно, поэтому взяли только страны с таким же уровнем экономического развития, как у нас. То есть примерно с таким же ВВП на душу населения.

И выяснилось, что российская минималка - минимальная среди минималок в нашей «весовой категории» (см. «Только цифры»). Списывать все на покупательскую способность тут будет неправильно - в той же Турции цены на еду ниже наших, а МРОТ в два раза выше. Почему так?

- Возможность повысить минимальный размер оплаты труда в России есть. Но мы постоянно откладываем деньги в Фонд национального благосостояния на «черный день». Поэтому возникает логичный вопрос. Реальные доходы россиян снижаются с 2014 года. Из-за коронавируса экономика в кризисе. А мы все складываем деньги в кубышку и боимся их тратить. Тогда стоило бы пояснить людям, что это такое – «черный день». Чтобы все понимали, ради чего мы экономим на том же минимальном размере оплаты труда. Конечно, власти можно понять: всегда хорошо, когда в запасе есть деньги. Но все хорошо в меру, - говорит Игорь Николаев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Всемирного банка.