В Раде раскрыли планы Зеленского участвовать в освоении Луны вместе с США Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает присоединиться к американской программе освоения Луны «Артемида». Этот пункт включен в «план трансформации Украины», о котором политик сообщил на встрече с американскими бизнесменами в Вашингтоне, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Зеленский хочет принять участие в лунной программе НАСА», – написал депутат в своем Telegram-канале, прикрепив к посту полный список проектов, презентованных украинским лидером в столице США.

«План трансформации» предполагает также создание на Украине больших дата-центров корпорациями Amazon, Google и Microsoft, строительство киевской кольцевой дороги и создание фонда для финансирования IT-проектов.

Как писал сайт kp.ru, Зеленский представил в США «план трансформации Украины». По словам президента республики, у правительства есть четкое видение будущего страны. Более 80 проектов, заложенных в план, должны сделать из страны «форпост безопасности, цифровой, инфраструктурный и аграрный хаб». Общая сумма, которая потребуется для реализации всех проектов, – 277 миллиардов долларов.