Особый налоговый режим планируется ввести на Курилах до конца 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Особый налоговый режим на Курильских островах, предусматривающий набор беспрецедентных льгот, может быть введен до конца 2021 года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Надеюсь, до конца 2021 года мы эту работу проведем», – сказал он в интервью РБК.

По словам министра, прежде инвесторы придут в рыбную отрасль Курил: будут реализованы проекты по переработке минтая, сайры, краба, производству филе и консервов. В дальнейшем возможны проекты производства омега-3, фармсубстанций, переработки печени краба. Кроме того, на островах будут развивать туризм, рассказал глава ведомства.

Как отметил Чекунков, власти намерены добиться «хорошего симбиоза» зарубежных и российских инвесторов.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума объявил о введении на Курилах особого налогового режима. Он предполагает освобождение островов от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок. Глава государства подчеркнул, что не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских, смогут воспользоваться налоговыми, таможенными и административными льготами на островах.