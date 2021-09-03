Путин: Курилы освободят от ключевых налогов на 10 лет Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 3 сентября заявил о создании на Курильских островах особо налогового режима.

- На Курилах будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов на 10 лет, - сказал глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума. - Надеемся что такой налоговый режим принесет весомые результаты в таких областях как туризм, культура и рыбопереработка.

В частности, речь идет об освобождении островов от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок.

Путин отметил, что не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских, смогут воспользоваться налоговыми, таможенными и административными льготами на Курилах.

Напомним, сегодня глава государства выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума. Там он отметил, что дальневосточники являются первооткрывателями данной территории. По мнению главы государства, это связано с колоссальной работой, которую им удалось проделать в этом регионе.