«Талибан»* заявил о захвате офиса губернатора провинции Панджшер Фото: REUTERS

Боевики движения «Талибан»* вошли в провинцию Панджшер, захватив офис губернатора, заявил источник из окружения талибов*.

В то же время силы сопротивления Афганистана рассказали о достижении боевиками* высот на границе провинций Капис и Панджшер. Представители Фронта национального сопротивления сообщили, что наступление талибов* остановлено, передает Times of India.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 4 сентября, представитель панджшерского сопротивления Фахим Дашти заявил об уничтожении по меньшей мере 600 боевиков «Талибана»* во время столкновений. По его словам, свыше тысяч террористов были ранены или сдались в плен.

Напомним, накануне представители талибов* объявили, о взятии под контроль провинции Панджшер. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни проведут виртуальную министерскую встречу по Афганистану, в которой примут участие главы МИД более 20 стран. Главной темой обсуждения станут требования к талибам*.

*Запрещенная в России террористическая организация