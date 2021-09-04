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В мире4 сентября 2021 22:20

Главнокомандующий ВСУ захотел проехаться на танке по Красной площади

Залужный также заявил, что мечтал был прокатиться по Арбату
Абдулла ШАКИРОВ
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Главнокомандующий ВСУ заявил, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади Фото: Facebook Валерия Залужного

Главнокомандующий ВСУ заявил, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади Фото: Facebook Валерия Залужного

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сказал, что хотел бы проехаться по Красной площади на танке.

«Наверное, да. Честно – да», – заявил Залужный в эфире «5 канала» в ответ на вопрос телезрителя.

Также главнокомандующий ВСУ сообщил, что мечтал бы проехаться на танке и по Арбату, но «аккуратно, ведь это же памятник».

Как писал сайт kp.ru, Залужный стал главнокомандующим Вооруженных сил Украины в конце июля 2021. В этой должности он сменил Руслана Хомчака. Ранее Залужный командовал войсками оперативного командования «Север».

В начале августа 2021 новый главком ВСУ фактически запретил спикеру Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову посетить Донбасс, из-за чего в стране разгорелся скандал. Залужный объявил о временном запрете на посещение должностными лицами зоны проведения «операции объединенных сил» («ООС») накануне широко разрекламированной поездки председателя парламента.