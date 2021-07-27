Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ
Фото: REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженных сил страны. Вместо Руслана Хомчака на эту должность назначен командующий войсками оперативного командования «Север» Валерий Залужный.
Как сообщил на брифинге пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, Зеленский не сомневается в патриотизме Хомчака, однако он «хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины». Вместо этого между ними постоянно возникают конфликтами, отметил Никифоров.
Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе президент Украины снял Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки Украины, назначив на его место Александра Литвиненко.
Ранее заявление об отставке написал руководитель министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, который возглавлял правоохранительное ведомство страны с 2014. года.