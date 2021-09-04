Тилль Линдеманн на Красной площади спел по-русски «Любимый город»

Солист Rammstein Тилль Линдеманн поет на Красной площади. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн на Красной площади в Москве спел по-русски песню Марка Бернеса «Любимый город» в сопровождении трех оркестров. Зарубежный исполнитель стал специальным гостем XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Организаторы фестиваля отметили, что «Тилль впервые в своей музыкальной карьере выступает в сопровождении военных духовых оркестров». Солист Rammstein исполнил советский хит под аккомпанемент Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательного оркестра МЧС России и Оркестра отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии под руководством майора Олега Тышука, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце весны Тилль Линдеманн удивил своих поклонников новым клипом: он на русском языке исполнил песню «Любимый город», которую в 1939 году пел Марк Бернес в кинофильме «Истребители».