При стрельбе на территории университета в Балтиморе ранены три человека

Полиция сообщила о стрельбе на территории университета в Балтиморе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 4 сентября, на территории Таусоновского университета в американском городе Балтимор (штат Мэриленд) произошла стрельба, в результате которой получили ранения различной степени тяжести не менее трех человек.

Об этом сообщила городская полиция на своей странице в Twitter. Правоохранители уточняют, что стрельба на территории кампуса университета произошла в субботу утром, начато расследование. Задержан ли кто-нибудь по подозрению в стрельбе, не сообщается.

По данным руководства вуза, жизни пострадавших ничего не угрожает, их ранения не смертельны. Из троих раненых только одна девушка оказалась студенткой Таусоновского университета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в США зафиксировали очередной «рекорд» – максимальное количество инцидентов со стрельбой за неделю. С 17 по 23 июля в стране произошло 915 случаев применения огнестрельного оружия, в результате всего за семь дней были убиты 430 человек, получили ранения 1 007.