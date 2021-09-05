Около 200 беженцев из Афганистана вызвали подозрение у властей США

Соединенные Штаты вывезли из Кабула десятки тысяч людей Фото: REUTERS

Около 200 человек, эвакуированных Соединенными Штатами из захваченного талибами («Талибан» – запрещенная в России террористическая организация) Афганистана вызвали подозрение у американских властей.

Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Канал уточняет, что подозрительных беженцев, от которых может исходить какая-либо угроза, в США помечают желтым или красным цветом.

«Порядка 30 тысяч человек здесь прошли процесс проверки, около двух сотен были помечены красным», - сказал Марк Милли.

Он добавил, что сейчас подозрительные афганцы проходят дополнительные проверки, чтобы приютившие их американцы могли убедиться в том, что они не представляют опасности.

По данным на сегодняшний день, Соединенные Штаты предоставили убежище в общей сложности более 25,6 тысячи беженцам из Афганистана, все они получают питье, еду, крышу над головой и медицинскую помощь.