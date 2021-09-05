Глава МИД Японии: На встрече G7 по Афганистану ждут Россию и Китай

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги Фото: REUTERS

На следующей неделе министры иностранных дел стран «большой семерки» (G7) планируют провести встречу, главной темой которой станет ситуация в Афганистане. Об этом сообщил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире телеканала NHK. По его словам, на переговорах ожидается присутствие глав МИД России и Китая.

«Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На встрече также ожидается присутствие министров из России, Китая и других стран», - сказал японский дипломат.

Тосимицу Мотэги добавил, что у Москвы и Пекина «есть определенное влияние на Афганистан», поэтому их участие особенно важно. По его данным, переговоры могут состояться 8 сентября.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни проведут виртуальную министерскую встречу по Афганистану, в которой примут участие главы МИД более 20 стран. Главной темой обсуждения станут требования к талибам («Талибан» – запрещенная в России террористическая организация).