США и Германия обсудят требования к талибам*

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни проведут министерскую встречу по Афганистану в дистанционном режиме. Предполагается, что в ней примут участие главы МИД более 20 стран. Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 3 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства рассказал, что в воскресенье отправится в Доху, где встретится с представителями властей Катара и афганскими беженцами, а потом в среду, 8 сентября, вылетит на авиабазу Рамштайн в ФРГ. Там он тоже планирует встретиться с ожидающими обработки документов афганцами и соотечественниками. После этого Блинкен обсудит ситуацию в Афганистане с немецким министром иностранных дел Хайко Маасом.

«Мы проведем министерскую встречу по Афганистану с ним очно, а потом виртуально с другими партнерами, в числе которых более 20 стран, содействовавших в перевозке и переселении афганцев, а также в привлечении «Талибана»* к соблюдению своих обязательств», - приводит его слова ТАСС.

Позже помощник Блинкена по делам Южной и Центральной Азии Дин Томпсон уточнил, что главной темой виртуальной министерской встречи станут требования к талибам*.

«Внимание будет сосредоточено на обязательствах «Талибана»* и на том, что мы ожидаем от них, когда они пытаются руководить Афганистаном. В первую очередь, я бы сказал, внимание сосредоточат на вопросах, касающихся свободы передвижения, борьбы с терроризмом и обязательств соблюдать основные права человека в стране», - заявил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее представители движения объявили, что афганская провинция Панджшер теперь тоже находится под их контролем.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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