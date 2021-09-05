Иммунолог предупредил родителей: «Старшеклассники болеют как взрослые»

Академик РАН Арег Тотолян предупредил родителей: «Старшеклассники болеют как взрослые» Фото: Артем КИЛЬКИН

Известный ученый-иммунолог, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Арег Тотолян в очередном выпуске программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда» предупредил родителей учеников старших классов о том, что подростки в этом возрасте переносят коронавирус как взрослые.

- С одной стороны, очная форма обучения радует, вселяет надежду на возвращение к нормальной, привычной жизни. Тем более, что школьники младших классов переносят ковид преимущественно или в легкой, или в бессимптомной форме, - сказал эксперт.

Он отметил, что бывают исключения, иногда и дети болеют тяжело.

- С другой стороны, старшеклассники реагируют на инфекцию практически так же, как и взрослые. При этом Дельта-штамм, который преобладает в нашей стране сейчас, заслуживает намного большего внимания, чем те варианты вируса, которые были у нас год назад. Он гораздо более контагиозный, быстрее передается, меньше инкубационный период - максимум пять дней, - уточнил профессор.

Он добавил, что «поэтому позиция специалистов - нужно быть осторожным, средства индивидуальной защиты (маски, респираторы) никто не отменял».

- И лучше бы придерживаться этого правила, - подчеркнул Арег Тотолян.

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