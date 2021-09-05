Племянница Трампа заявила, что экс-президент США придает большое значение мнению Путина

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Мэри Трамп, Племянница бывшего американского президента Дональда Трампа, заявляет, что ее дядя придает большее значение мнению российского лидера Владимира Путина, чем многим другим западным политикам.

«Он [Трамп] считает, что заслуживает всю власть в мире только за то, какой он есть. В его сознании он всегда находится в центре вселенной. Для него имеет значение только то, что он считает силой», - заявила племянница экс-главы Белого дома в интервью порталу Business Insider.

По ее мнению, Дональд Трамп не впечатлён французским лидером Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель, а придает «большее значение мнению» российского президента и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, ранее экс-президент США назвал свою племянницу «глупой, ужасной и лживой». Все произошло после того, как накануне президентских выборов 2020 года Мэри Трамп выпустила свою книгу под названием «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире», где рассказывала о том, что Трамп закомплексован и неспособен сопереживать людям из-за травм, нанесённых в семье. Изначально книгу запретили к публикации, но адвокат добился отмены судебного решения.