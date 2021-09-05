Иммунолог рассказал, когда коронавирус в России станет сезонным заболеванием

Академик РАН Арег Тотолян предупредил родителей: «Старшеклассники болеют как взрослые» Фото: Артем КИЛЬКИН

Известный ученый-иммунолог, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Арег Тотолян в очередном выпуске программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда» рассказал, когда уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достигнет 80%, и ковид станет обычным сезонным заболеванием, а не круглогодичным, как сейчас.

- Чтобы понять, когда это произойдет, Роспотребнадзор уже больше года проводит исследования по оценке популяционного иммунитета к COVID-19. Прошло четыре этапа, на этой неделе начался пятый. Показатель иммунной прослойки оценивается в 26 регионах России. И дальше эти результаты экстраполируются на всю страну в целом, - сказал эксперт.

Он уточнил, что 80% - это люди, у которых есть антитела (переболевшие или вакцинированные – прим. ред.), однако при этом очень важно понимать, как они распределены в общей популяции населения.

- Нужно, чтобы это распределение было равномерным, тогда будет обеспечена защита. Если этот показатель будет не 80%, а 90% или 95%, тогда вообще будет прекрасно. Но с учетом того, что у переболевших уровень антител постепенно снижается, можно предполагать, что ковид периодически будет возвращаться. Именно по этой причине и говорят, что он может стать сезонной инфекцией. Но таким он станет после того, как будет проиммунизировано большинство населения - переболев или получив вакцину, - пояснил Арег Тотолян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Снял маску и заразил полкласса»: Иммунолог ответил, ждет ли нас новый всплеск коронавируса

Историю массового заражения школьников от учителя в Калифорнии и прогноз развития эпидситуации в России мы обсудили с ученым-иммунологом в эфире программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда» (подробности).