Британские спецназовцы переоделись в женщин для побега из Афганистана Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британские спецназовцы из Специальной авиадесантной службы (SAS) замаскировалось под женщин для беспрепятственного побега из Афганистана.

Как передает издание The Sunday Express, таким образом военные смогли обмануть представителей радикального движения «Талибан»* и добраться до аэропорта Кабула, несмотря на то, что их неоднократно останавливали для проверки.

Утоняется, что Министерство обороны Великобритании не смогло эвакуировать около 20 бойцов элитного британского спецназа с юга республики. Военнослужащим пришлось добираться до афганской столицы самостоятельно, поэтому они и решили воспользоваться помощью маскировки.

«Военнослужащие бросили большую часть своего оборудования, кроме оружия и боеприпасов, и прикрылись паранджой», - приводит издание заявление источника в военном ведомстве.

Отмечается, что самым сложным отрезком пути стал сам Кабул. Из одного конца города в другой - к аэропорту - пришлось пробираться через улицы, захваченные талибами*. Во время пути было несколько кризисных моментов, однако паранжу спецназовцев снимать не заставляли, и они смогли добраться до воздушной гавани.

Напомним, Минобороны Британии заявило о завершении эвакуации из Афганистана 29 августа.

*Запрещенная в России террористическая организация.