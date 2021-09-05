Кремль: принадлежность Крыма не может быть темой встречи Путина и Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принадлежность Крыма не может быть темой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также сообщил о готовности Путина встретиться с президентом Зеленские и вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений.

«Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлят. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим». - сказал Песков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, подготовка встречи Путина и Зеленского идет на самом высоком уровне. Такое заявление сделал первый вице-премьер Украины Алексей Любченко, отмечая, что отвечая на вопрос уровне ведется подготовка к контактам между президентами двух стран.