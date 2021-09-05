Песков назвал стремление Украины в НАТО "непосредственной угрозой" для России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «непосредственной угрозой» продолжающееся стремление Киева в НАТО и теоретическую готовность Соединенных Штатов данной вопрос обсуждать.

По его словам, первое, президент Украины Владимир Зеленский говорит о желании стремится в НАТО. «Американцы говорят: "Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать". Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам», - заявил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1» во время интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков заявил, что результаты встречи украинского лидера с американским президентом Джо Байденом, если исходить из тех моментов, которые «очевидно Москве не нравятся», становится продолжением создания проекта превращения Украины в анти-Россию.

Как писал сайт kp.ru, Песков также заявил, что принадлежность Крыма не может быть темой встречи российского президентов России Владимира Путина и украинского лидера.