Итальянец установил мировой рекорд, пролетев на самолете через два автомобильных туннеля

Летчик из Италии установил мировой рекорд, пролетев на самолете через два тоннеля в Стамбуле

Итальянский летчик Дарио Коста на легкомоторном самолёте Zivko Edge 540 установил мировой рекорд, пролетев сразу через два тоннеля расстоянием около 2,25 километра.

41-летний пилот пролетел сквозь два автомобильных тоннеля Чаталджа, расположенных недалеко от Стамбула на трассе Northern Marmara Highway. На весь полет у мужчины ушло 43 секунды. Во время полета легкомоторный самолет развил скорость 245 километров в час. Также мужчина должен был держать расстояние между кончиками крыльев и стенами тоннелей в четыре метра.

Коста установил сразу четыре рекорда Гиннесса — самый длинный тоннель, пройденный самолетом, первый полет самолета через тоннель, первый полет самолета через два тоннеля, первый взлёт самолета из тоннеля.

В 2018 году жители американского города Фичберга в штате Массачусетс подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолет. Длина складного лайнера составляет порядка девятнадцати с половиной метров. Примечательно, что огромная конструкция весила более 680 килограммов, поэтому для того, чтобы сдвинуть ее с места потребовался подъемный кран. Автор проекта, художник Джерри Бек, попросил представителей Книги рекордов Гиннесса присутствовать на мероприятии, чтобы зафиксировать рекорд. Ранее звание рекордсмена принадлежало Брауншвейгскому технологическому институту, запустившему бумажный самолет длиной 18,21 метра.