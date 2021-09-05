Военные мятежники заявили о задержании президента Гвинеи. Фото: соцсети

Военные мятежники задержали президента Республики Гвинея Альфу Конде. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным портала Guinee News, главу государства задержали силами спецназначения под руководством полковника Мамади Думбуя. Также источник портала рассказал о задержании нескольких высокопоставленных должностных лиц Гвинеи.

Напомним, в воскресенье, 5 сентября, в Гвинейской Республике была предпринята попытка государственного переворота. Военные с оружием на данный момент находятся перед президентским дворцом в столице городе Конакри. По данным издания, единственная трасса, ведущий с севера Конакри в правительственный квартал на юг столицы, где расположен президентский дворец, перекрыта спецназом. На улицах города присутствуют многочисленные военные, которые требуют у прохожих немедленно вернуться в дома и не покидать их.