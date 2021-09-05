Украинское посольство призвало Россию взять ответственность за прекращение войны в Донбассе

Посольство Украины призвало Россию взять ответственность за прекращение войны в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское посольство в Соединенных Штатах Америки призвало Россию взять ответственность за прекращение военного конфликта в Донбассе.

Дипломаты призвали Москву выполнять Минские соглашения. Они уточнили, что среди прочего имеют ввиду разрешение ОБСЕ наблюдать за ситуацией на границе России и Украины.

- Россия должна вывезти свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины, — гласит текст сообщения посольства на странице в Facebook.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Соединенные Штаты "видят свою ключевую роль" в урегулировании вооруженного конфликта на юго-востоке Украины и намерены принимать активное участие в этом вопросе. По словам Стефанишиной, в Киеве надеются, что "уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности".