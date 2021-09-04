В Киеве заявили, что США намерены участвовать в урегулировании на Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты «видят свою ключевую роль» в урегулировании вооруженного конфликта на юго-востоке Украины и намерены принимать активное участие в этом вопросе, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма», - сказала она в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

По словам Стефанишиной, в Киеве надеются, что «уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности».

«США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в «нормандском» формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты», - добавила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что власти Украины понимают, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.

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