Белый дом: в Афганистане осталось около сотни американцев

Белый дом сообщил, что в Афганистане осталось около сотни американцев Фото: REUTERS

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн считает, что в Афганистане осталось около сотни граждан Соединенных Штатов Америки.

- Мы считаем, что около сотни граждан (остаются в Афганистане), находимся в контакте на регулярной основе со всеми, кто объявил о себе, — заявил он в эфире телеканала CNN.

Клайн выразил надежду, что Катару удастся возобновить авиасообщение из Кабула. Если это произойдет, то власти Соединенных Штатов хотели бы, чтобы американцы покинули Афганистан, добавил он.

Напомним, около 200 человек, эвакуированных Соединенными Штатами из захваченного "Талибаном"* Афганистана вызвали подозрение у американских властей. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Канал уточнял, что подозрительных беженцев, от которых может исходить какая-либо угроза, в США помечают желтым или красным цветом. Милли отметил, что сейчас подозрительные афганцы проходят дополнительные проверки, чтобы приютившие их американцы могли убедиться в том, что они не террористы и не представляют опасности.

*Запрещенная в России террористическая организация