Силы сопротивления готовы к переговорам, если талибы* выведут войска из Панджшера

Силы сопротивления готовы к переговорам, если "Талибан"* выведут войска из Панджшер Фото: REUTERS

Лидер отрядов сопротивления Ахмад Масуд сообщил, что они готовы прекратить боевые действия и начать переговоры, если "Талибан"* выведет свои войска из Панджшера.

Масуд отметил, что сопротивление поддерживает принятую в Кабуле советом улемов резолюцию о незамедлительном прекращении огня в регионе.

- Мы настаиваем на том, чтобы "Талибан"* прекратил свои атаки и провокации в отношении Панджшера, Андараба, Парвана и Каписы и вывел свои войска из Панджшера и Андараба. В этом случае руководство ФНС отдаст указание своим войскам прекратить боевые действия, — написал Масуд на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-секретарь Фронта национального сопротивления (ФНС), афганский журналист Фахим Дашти сообщил, что группировка боевиков движения "Талибан"* численностью в тысячу человек вечером в субботу, 4 сентября, была заблокирована в северо-восточной части афганской провинции Панджшера. Дашти отметил, что в других частях долины обстановка также находится под полным контролем бойцов сопротивления. По сообщения Фронта национального сопротивления Афганистана, "Талибан"* мобилизовал против Панджшера более 20 тысяч боевиков с шести направлений.

*Запрещенная в России террористическая организация