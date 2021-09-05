Силы сопротивления в Панджшере заявили о разгроме группировки талибов* в тысячу человек Фото: REUTERS

Группировка боевиков движения «Талибан» численностью в тысячу человек вечером в субботу, 4 сентября, была заблокирована в северо-восточной части афганской провинции Панджшера. Такое заявление в соцсетях сделал пресс-секретарь Фронта сопротивления, афганский журналист Фахим Дашти.

«В течение ночи и сегодняшнего утра большая часть группировка была ликвидирована, взята в плен при бегстве и отступлении местным населением с помощью сил сопротивления», - заявил представитель сил сопротивления в воскресенье, 5 сентября.

Дашти отметил, что в других частях долины обстановка также находится под полным контролем бойцов сопротивления. По сообщения Фронта национального сопротивления Афганистана, «Талибан»* мобилизовал против Панджшера более 20 тысяч боевиков с шести направлений.

Представители движения пока не комментировали данные заявления.

Напомним, накануне представители «Талибан»* объявили, о взятии под контроль провинции Панджшер. В честь боевики устроили «праздничную стрельбу» в воздух, в результате которой в стране за сутки погибли или были ранены по меньшей мере 70 человек. Позже заместитель главы движения мулла Мухаммад Якуб дал инструкции губернаторам афганских провинций и начальникам полиции прекратить беспорядочную стрельбу в воздух.

*Запрещенная в России террористическая организация