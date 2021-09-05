Талибы* обязали женщин носить никабы во время учебы в университетах

"Талибан"* обязали женщин носить никабы во время учебы в университетах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Радикальное движение "Талибан"* обязало женщин носить никабы при посещении университетов и колледжей.

Такое решение было принято перед началом нового учебного года, который стартует с 6 сентября. При этом занятия для мужчин и женщин должны проводиться отдельно. В крайнем случае, часть помещения, где находятся студентки, было поручено оградить занавесом.

Также талибы* ввели правило, согласно которому занятия у студенток должны вести только женщины или пожилые мужчины "с хорошей репутацией в том, что касается поведения".

Кроме того, "Талибан"* призвал организовать в учебных заведениях отдельные входы для женщин. А также должны быть приняты меры, чтобы в перерывах между занятиями мужчины и женщины не пересекались.

Ранее талибы* разрешили женщинам быть телеведущими. Кроме того, талибы* пригласили женщин участвовать в политической жизни Афганистана, в частности присоединиться к новому правительству. По словам боевиков, они не хотят придавать женщинам статус жертв.

*Запрещенная в России террористическая организация