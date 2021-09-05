Украинские журналисты заявили о тайных соглашениях Зеленского и Байдена по Донбассу

Журналисты из Украины допустили наличие тайных соглашений Зеленского и Байдена по Донбассу Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден могли принять негласные решения по Донбассу. Об этом сообщило издание "Страна", ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

В частности, собеседники издания обратили внимание на отсутствие темы Минских соглашений в заявлениях по итогу переговоров.

- "Минск-2" — единственный на сегодня международно признанный договор по установлению мира на Донбассе. И молчание о нем после встречи в Вашингтоне — тревожный знак, — говорится в публикации издания.

Это может говорить об отсутствии желания Вашингтона вовлекаться в переговоры или же о наличии договоренностей сторон, которые пока не придаются огласке, считают источники.

Напомним, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джозефом Байденом стала "поражением" для Киева. Гончаренко отметил, что "стратегия на встречу должна была быть более четкая". К примеру, перед поездкой в Штаты Зеленскому нужно было определиться, чего хочет Киев от Вашингтона – военную базу, статус основного военного союзника, членство в НАТО, развитие космической отрасли или денег.