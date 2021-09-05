Украинский депутат назвал встречу Зеленского с Байденом поражением

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме прошла 1 сентября Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джозефом Байденом стала «поражением» для Киева.

«Встреча — скорее поражение, чем победа», - так украинский парламентарий прокомментировал переговоры в Белом доме в Telegram.

Гончаренко отметил, что «стратегия на встречу должна была быть более четкая». Дескать, перед поездкой в Штаты Зеленскому нужно было определиться, чего хочет Киев от Вашингтона – военную базу, статус основного военного союзника, членство в НАТО, развитие космической отрасли или денег.

«Вот этого «что мы хотим» не было, было — мы хотим все и сразу. А когда так, тогда ничего и не получаем. И ничего и получили», - констатирует депутат.

И делает вывод: «Зеленский больше хотел увидеться с Байденом и получить красивое фото, чем получить какие-то реальные бонусы для Украины».

«Это грустно, но радует что уже совсем скоро 2024 (в этом году на Украине должны пройти следующие президентские выборы – прим. ред.) и эпоха Зеленского закончится», - подытожил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 сентября украинский лидер пообщался с президентом США Джо Байденом в Белом доме, после чего в его офисе заявили, что Вашингтон готов помочь Киеву завершить войну в Донбассе и обеспечить «действенную систему стойкой безопасности».

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