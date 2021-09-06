Шойгу рассказал о местах строительства для новых городов в Сибири Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что появление новых городов на территории Сибири могут быть построены между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска.

В частности, глава военного ведомства допустил создание промцентра с привлекательной экономикой.

- Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста "Медь и электротехника". Там есть все возможности для добычи и для глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью, - рассказал Шойгу в интервью РБК.

Кроме этого, в данном части страны можно было бы создать кластер "Алюминиевая долина" для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия.

Шойгу также отметил, что для тех, кто намерен переехать в Сибирь и заняться ее развитием, может быть предоставлен ряд льгот, в частности "сибирская ипотека".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял. что инициатива главы Минобороны о строительстве новых городов в Сибири нравится президенту страны Владимиру Путину. Однако, российский лидер полагает, что такое предложение нуждается в тщательной проработке, поскольку является амбициозной и крупной задумкой.