Захарова обратилась к США и Украине: Россия не является стороной минских договоренностей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Соединенным Штатам и Украине, что Россия не является стороной Минских договоренностей.

Также она призвала посольство США в Москве рассказать об этом американскому диппредставительству в Киеве. Так Захарова ответила на сообщения о том, что посольство США на Украине призвало Россию полностью выполнить свои минские обязательства.

- Призываю посольство США в РФ рассказать посольству США на Украине, что Россия не является стороной минских договоренностей. При этом комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском, - написала представитель дипведомства в своем телеграм-канале.

Захарова добавила, что если американская сторона по-настоящему хочет, чтобы Минские договорённости были выполнены, то им следует оказать влияние на Киев. В частности, это необходимо, чтобы побудить его выполнить все необходимые пункты.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Украина руководствуется желанием искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику. А Власти Украины занимается "словесной эквилибристикой".