Юрист предупредил водителей о штрафах за езду без ходовых огней и ближнего света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России в ближайшем будущем могут ввести автоматическое наказание для водителей за езду без ходовых огней и ближнего света.

По мнению юриста Анатолия Миронова, завфилиалом московской коллегии адвокатов "Защита", это будет осуществляться с помощью средств фото-видео фиксации. Специалист напомним автомобилистам, что обычно при таком нарушении назначается предупреждение, либо назначается штраф в размере 500 рублей.

- Учитывая, что при фото-видео фиксации такое административное наказание, как предупреждение невозможно, владельцу транспортного средства придет именно штраф, оплатить который возможно будет со скидкой 50 процентов, - рассказал юрист агентству "Прайм".

3 сентября сайт kp.ru писал, что Министерство юстиции планирует добавить новые штрафы для автомобилистов в Кодекс об административных правонарушениях. Работа над документом идет уже несколько месяцев, а наказывать водителей по новым статьям начнут не раньше 2022 года.