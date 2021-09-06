Продажа сладостей за рубеж выросла почти на 20% за полгода Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экспорт различных кондитерских изделий из России по итогам первого полугодия 2021 года вырос в натуральном и денежном выражении.

Объем поставок увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сумма продаж сладостей достигала 709,5 миллиона долларов. Данные показатели свидетельствуют о росте общего уровня продажи кондитерки за рубеж на 20% всего за полгода. Об этом "Известиям" рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин.

В основном российские компании продавали шоколадные изделия, на их долю пришлось 47,7% или 338,6 миллиона долларов.

Что касается географии поставок, то продукция из РФ реализуется в 94 страны. Основными покупателями остаются государства ближнего зарубежья - это Казахстан, Белоруссия, страны Средней Азии.

Накануне Минсельхоз сообщал, что высокий урожай 2021 году позволит полностью обеспечить страну продовольствием. В этом году в РФ ожидается высокий урожай основных сельскохозяйственных культур. Это позволит полностью обеспечить россиян качественными отечественными продуктами и заработать на экспорте.