В Японии заявили, что особый налоговый режим на Курильских островах противоречит позиции страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Японии заявило, что особый налоговый режим, который планируется ввести на Курильских островах противоречит позиции Токио. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

- Это противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам (российские южные Курильские острова), а также сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, которая велась до настоящего времени на основе договоренностей на высшем уровне. Мы считаем прискорбными подобные заявления. 3 сентября мы сделали представление российской стороне, отметив, что этот режим идет вразрез, - сказал на пресс-конференции Като.

Также представитель правительства добавил, что совместная экономическая деятельность стран должна быть без ущемления юридической позиции Японии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о создании на Курильских островах особо налогового режима. По его словам, там будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов на 10 лет, что принесет весомые результаты в таких областях как туризм, культура и рыбопереработка. В частности, речь идет об освобождении островов от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок.