«Талибан»* сообщил о полном захвате провинции Панджшер Фото: REUTERS

«Талибан»* полностью взяли под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю из не подчинившихся талибам*. Такое заявление в понедельник, 6 сентября, сделал представитель радикального движения Забихулла Муджахид.

«Последний оплот ..., провинция Панджшер, была полностью захвачена», - говорится в заявлении представителя движения, где также говорится о том, что «некоторые повстанцы в провинции потерпели поражение, а остальные бежали».

Талибы* сообщили, что не собираются подвергать жителей провинции какой-либо дискриминации.

Напомним, ранее лидер сил сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявлял о готовности прекратить бои и начать переговоры. Однако были поставлены условия об уходе боевиков с территории данной провинции. Тем временем талибы* отвергли такое предложение перемирия.

*Запрещенная в России террористическая организация