Талибы* отвергли предложение о перемирии в Панджшере Фото: REUTERS

Радикальное движение Талибан*, боевики которого захватили власть в Афганистане, отвергло предложение о возможном прекращения огня в не подчинившейся им северной провинции Панджшер, которое выдвинул лидер ополченцев Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

- Нам не о чем договариваться с Ахмадом Масудом после того, как он уже отверг наше предложение о мире, - цитирует телеканал слова представителя талибов*.

Напомним, в это воскресенье Масуд сообщил на своей странице в Facebook о том, что отряды Фронта нацсопротивления (ФНС) в Панджшере готовы прекратить огонь. Условием для этого он назвал вывод войск Талибана* с территории данного региона.

До этих событий пресс-секретарь ФНС, афганский журналист Фахим Дашти сообщил, что тысяча боевиков Талибана* 4 сентября была заблокирована в северо-восточной части афганской провинции Панджшера. Дашти отметил, что в других частях долины обстановка также находится под полным контролем бойцов сопротивления.

*Запрещенная в России террористическая организация