Дерипаска заявил, что госпереворот в Гвинее негативно скажется на рынке алюминия

Олег Дерипаска. Фото: Институт экономики роста им. Столыпина

Российский предприниматель Олег Дерипаска высказал опасения в связи с ситуацией в Гвинее - в стране на западе Африки произошел государственный переворот, инициированный военными. По мнению Дерипаски, это негативно скажется на ситуации на рынке алюминия.

“Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны”, - сообщил Дерипаска в своем Телеграм-канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил государственный переворот в Республике Гвинея и призвал освободить президента страны Альфу Конде - он был избран президентом в 2010 году, а пять лет спустя был переизбран на второй срок. После этого Конде обязан был покинуть пост, однако в марте 2020 года в Гвинее был проведен конституционный референдум, благодаря которому президентские сроки Конде “обнулились” и он смог баллотироваться на третий срок.

Сейчас президент находится в руках мятежников. Также в стране приостановлено действие “обновленной” конституции, распущены парламент и правительство.