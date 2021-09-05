Генсек ООН осудил госпереворот в Гвинее и призвал отпустить президента страны

Антониу Гутерриш осудил госпереворот в Гвинее и призвал отпустить президента страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил государственный переворот в Республике Гвинея и призвал освободить президента страны Альфу Конде. Об этом он написал в Twitter, отметив, что внимательно следит за развитием ситуации.

- Я решительно осуждаю любой захват управления силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде, — гласит текст сообщения.

Напомним, в воскресенье, 5 сентября, в Гвинейской Республике была предпринята попытка государственного переворота. Военные с оружием на данный момент находятся перед президентским дворцом в столице городе Конакри. Единственная трасса, ведущая с севера Конакри в правительственный квартал на юг столицы, где расположен президентский дворец, была перекрыта спецназом.

Позже мятежники объявили о задержании президента Республики Гвинея Альфу Конде. Вместе с ним было схвачено еще несколько высокопоставленных чиновников. Также лидер военных мятежников объявил о роспуске правительства Республики Гвинея, отмене конституции страны и закрытии сухопутных и воздушных границ.