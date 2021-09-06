Генпрокурор России предложил приравнять пропаганду и оправдание нацизма к экстремизму

Генеральный прокурор России Игорь Краснов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Реабилитация, оправдание и пропаганда нацизма могут быть приравнены в России к экстремистской деятельности. С соответствующим предложением выступил генеральный прокурор страны Игорь Краснов. По его мнению, это значительно расширит возможности противодействия таким явлениям.

Выступая на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", Краснов отметил, что также, ради сохранения воспоминаний о Великой Отечественной войне, стоит продумать дополнительную правовую регламентацию увековечения памяти мирного населения СССР, которое подверглось изгнанию и истреблению с те годы.

Сегодня в России действует закон, который распространяет увековечивание памяти только на лиц, погибших при выполнении воинского долга и боевых задач в ходе военных действий. Согласно этому закону, власти должны заниматься сохранением и благоустройством воинских захоронений, установкой надгробий и стел, сохранением исторических территорий, связанных с подвигами по защите отечества, проведением поисковой работы для выявления неизвестных захоронений, созданием мемориальных музеев.

Как отметил Игорь Краснов, если будет введена дополнительная правовая регламентация увековечения памяти мирного населения страны, это позволит устранить пробелы в правовом регулировании и будет иметь важное политическое значение для сохранения исторической памяти. А это в свою очередь, подчеркнул генпрокурор, не позволит фальсифицировать факты о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Как ранее писал сайт kp.ru, данные Всероссийского центра изучения общественного мнения показали, что треть россиян не знает даты начала Второй мировой войны.