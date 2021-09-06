Ополченцы опровергли заявление талибов* о взятии территории Панджшера

Cилы ополченцев присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине Фото: REUTERS

Борьба за единственную свободную от “Талибана”* провинцию Панджшер в Афганистане продолжается. Об этом рассказали силы сопротивления на фоне заявлений о захвате этой территории талибами*.

По сообщению Фронта сопротивления, силы ополченцев присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, не сдавая ее талибам*.

“Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов* и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода”, - приводит РИА Новости сообщение панджшерских моджахедов.

Как ранее писал сайт kp.ru, 15 августа "Талибан"* взял под контроль почти всю территорию Афганистана, низложив правительство и вынудив президента бежать. После этого бывший вице-президент страны Амрулла Салех объявил о формировании сопротивления в провинции Панджшер, где к нему присоединились отряды афганской армии, не ставшие сотрудничать с талибами*.

Бои за территорию продолжаются постоянно. Талибы* неоднократно заявляли о взятии Панджшера под контроль, но ополченцы тут же опровергали эту информацию.

*Запрещенная в России террористическая организация